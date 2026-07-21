Il Napoli ha raggiunto un accordo totale con Zeballos, che attende ora il via libera per il trasferimento. La trattativa è condizionata alle cessioni in rosa e dipende dal completamento di alcune operazioni di mercato. La società sta definendo gli ultimi dettagli per formalizzare il trasferimento dell’attaccante. La trattativa è ancora in fase di finalizzazione, con il giocatore che aspetta di conoscere l’esito delle prossime mosse del club.

Il Napoli continua a lavorare per portare in azzurro Exequiel Zeballos, uno degli obiettivi principali del mercato offensivo. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport, racconta che tra il club partenopeo e il talento argentino esiste ormai un’intesa totale: il giocatore ha scelto il Napoli e attende soltanto che si creino le condizioni per il trasferimento. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, l’operazione è già impostata sotto il profilo contrattuale. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha raggiunto un accordo con Zeballos sulla base di un contratto quinquennale, mentre proseguono i contatti con il Boca Juniors e con il presidente Juan Román Riquelme per definire l’intesa tra i due club. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Zeballos, accordo totale: il Changuito aspetta solo il via libera. Mercato legato alle cessioni”

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