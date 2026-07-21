Zaniolo-Udinese colpo di scena | rinnova a cifre maggiori Domani sarà in ritiro
Nicolò Zaniolo ha firmato un nuovo contratto con l’Udinese che lo lega alla società fino al 2029. Il club ha comunicato ufficialmente l’accordo e l’aumento dell’ingaggio, mettendo fine alle voci di mercato. Domani il calciatore sarà presente nel ritiro della squadra. La firma rappresenta un rinnovo che prevede cifre più alte rispetto al precedente accordo.
Nicolò Zaniolo resterà all’Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell’ingaggio: lo ha ufficializzato il Club friulano in una nota diffusa in serata, che pone fine alla telenovela dell’estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione - presentando un certificato medico - dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno, all’atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo, senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni - in cui si è stati anche vicini alla rottura - oggi c'è stata la sigla sul nuovo contratto, che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
ZANIOLO-UDINESE, si discute per l'ingaggio: JUVE, MILAN e LAZIO alla finestra
Notizie e thread social correlati
Zaniolo resta in vacanza. Ultimatum dell'Udinese: in ritiro o sarà fuori rosaL'Udinese ha dato un ultimatum a Zaniolo: deve presentarsi in ritiro o sarà escluso dalla rosa.
Udinese, adesso è ufficiale: Zaniolo rinnova il contratto e resta in bianconeroNicolò Zaniolo ha firmato un nuovo contratto con l'Udinese, che durerà fino al 2029 con un’opzione per il 2030.
Temi più discussi: Udinese, mistero Zaniolo: non si presenta agli allenamenti, problemi contrattuali?; Zaniolo tiene in ansia l'Udinese: non si allena e spunta un certificato medico. Soulè verso l'addio; Messaggero Veneto: Zaniolo partirà per il ritiro Contratto rivisto; Udinese-Zaniolo, pace quasi fatta: passi avanti verso l’accordo.
Colpo di scena in casa Udinese Dopo il riscatto dal Galatasaray, è già scontro con Nicolò Zaniolo. Il giocatore non sta accettando le attuali condizioni contrattuali, sentendosi tradito da quelle che, a suo dire, sarebbero promesse non mantenute dal club ? Il facebook
Sarà l'ultimo? bmbr.cc/ycx8djk #Zaniolo #calciomercato #Udinese #SerieA x.com
Zaniolo-Udinese colpo di scena: rinnova a cifre maggiori. Domani sarà in ritiroNicolò Zaniolo resterà all’Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell’ingaggio : lo ha ufficializzato il Club friulano in una nota diffusa in ... gazzettadelsud.it
Udinese e Zaniolo, scoppia la pace: Nicolò rinnovaDopo settimane di schermaglie, che avevano anche deragliato su posizioni che parevano inconciliabili, l'Udinese e Zaniolo sotterrano l'ascia di guerra e trovano l'accordo per andare ancora avanti insi ... corrieredellosport.it