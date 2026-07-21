Nicolò Zaniolo ha firmato un nuovo contratto con l’Udinese che lo lega alla società fino al 2029. Il club ha comunicato ufficialmente l’accordo e l’aumento dell’ingaggio, mettendo fine alle voci di mercato. Domani il calciatore sarà presente nel ritiro della squadra. La firma rappresenta un rinnovo che prevede cifre più alte rispetto al precedente accordo.

Nicolò Zaniolo resterà all’Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell’ingaggio: lo ha ufficializzato il Club friulano in una nota diffusa in serata, che pone fine alla telenovela dell’estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione - presentando un certificato medico - dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno, all’atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo, senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni - in cui si è stati anche vicini alla rottura - oggi c'è stata la sigla sul nuovo contratto, che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Zaniolo-Udinese colpo di scena: rinnova a cifre maggiori. Domani sarà in ritiro

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ZANIOLO-UDINESE, si discute per l'ingaggio: JUVE, MILAN e LAZIO alla finestra

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