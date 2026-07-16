L'Udinese ha dato un ultimatum a Zaniolo: deve presentarsi in ritiro o sarà escluso dalla rosa. Il giocatore è attualmente in vacanza, mentre la squadra ha iniziato la preparazione con un viaggio tra il fiume Tagliamento, il Castello di Ragogna e il mare di Lignano Sabbiadoro. La società ha comunicato che senza la presenza del calciatore al ritiro, non potrà essere considerato parte del gruppo.

Un viaggio nel territorio. Dal fiume Tagliamento al Castello di Ragogna al mare di Lignano Sabbiadoro. L’Udinese presenta così la nuova stagione, la campagna abbonamenti con lo slogan per i 130 anni del club "Ci siamo sempre stati" e la prima maglia, sotto gli occhi del presidente della Regione Massimiliano Fedriga che scherza con Keinan Davis: "Ti ho preso al Fanta e mi hai fatto arrivare secondo. Fai tanti gol anche quest’anno". A Lignano ci sono, in qualità di testimonial dell’home kit, anche il portiere Maduka Okoye e l’italiano Alessandro Zanoli che è quasi pronto dopo il crociato. Ma l’argomento che tiene banco è ovviamente sempre il solito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zaniolo resta in vacanza. Ultimatum dell'Udinese: in ritiro o sarà fuori rosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zaniolo resta all'Udinese adeguamento di contratto e futuro assicurato

Notizie e thread social correlati

Zaniolo diserta i primi allenamenti del ritiro dell’Udinese: presentato anche un certificato medico. Il puntoNicolò Zaniolo non ha partecipato ai primi allenamenti del ritiro dell’Udinese, presentando un certificato medico.

Leggi anche: Caos Zaniolo, diserta i primi allenamenti del ritiro dell’Udinese! Intanto offerta ufficiale per Vojvoda, la risposta del Como!

Argomenti più discussi: Gazzetta dello sport: Zaniolo resta in vacanza, ultimatum dell'Udinese In ritiro o sarà fuori rosa; 'Io resto qui': Nicolò Zaniolo sarà ancora bianconero; Caso Zaniolo a Udine, esplode il giallo. Certificato medico, vacanza e rischio rottura; Pulisic, caviglia ko: esami prima delle vacanze, il Milan è sereno.