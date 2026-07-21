Nicolò Zaniolo ha firmato un nuovo contratto con l'Udinese, che durerà fino al 2029 con un’opzione per il 2030. L’accordo è stato annunciato ufficialmente, dopo aver riscattato l’attaccante dal Galatasaray al termine dell’ultima stagione. Il club ha deciso di puntare sul giocatore per il futuro, confermando la volontà di proseguire insieme.

Udinese, ufficiale il rinnovo di Zaniolo: accordo fino al 2029 con opzione per il 2030, il club punta su di lui per il futuro. Nicolò Zaniolo e l’Udinese proseguiranno insieme: ora è ufficiale il rinnovo del contratto dell’attaccante, riscattato dal Galatasaray al termine dell’ultima stagione. Il club friulano ha confermato la firma del classe ’99 su un accordo fino al 2029, con un’ulteriore opzione per il 2030, a testimonianza della volontà di costruire un progetto tecnico che lo veda al centro del futuro bianconero. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Un rinnovo strategico. Il prolungamento non arriva a sorpresa: l’Udinese ha puntato con decisione su Zaniolo, convinta che il suo percorso di rilancio possa trovare continuità proprio in Friuli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Udinese, adesso è ufficiale: Zaniolo rinnova il contratto e resta in bianconero

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Ora è ufficiale: #Zaniolo rinnova con l’ #Udinese fino al 2029 x.com

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