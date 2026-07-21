Zaniolo ha firmato un nuovo contratto con l'Udinese, confermando il rinnovo. La notizia è stata resa ufficiale, dopo aver circolato nelle settimane precedenti. In precedenza, si era parlato di un possibile trasferimento al Milan, ma il giocatore rimarrà in Friuli. Il club ha annunciato l’accordo senza ulteriori dettagli. Il mercato del Milan si concentra ora sulla ricerca di un trequartista con caratteristiche di dribbling e incisività offensiva.

Il prossimo obiettivo del mercato del Milan è trovare un trequartista forte, in grado di poter saltare l'uomo nell'uno contro uno ed essere determinante nell'ultimo quarto di campo. Questa è la richiesta prioritaria di Ruben Amorim dopo che il Milan ha speso più di 100 milioni per Gila e per Ramos. Il nome più accostato ai rossoneri è Karetsas del Genk: servono circa 40 milioni di euro per portarlo a Milanello. In più c'è il fortissimo pressing del Borussia Dortmund sul talentino greco. Non è quindi un colpo di mercato facile. promowebapp Il rinnovo ufficiale di Nicolò Zaniolo e lo stop alle voci di mercato. Nelle ultime settimane il Milan è stato accostato anche a Nicolò Zaniolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Zaniolo resta all'Udinese: ufficiale il rinnovo. Era stato accostato al Milan

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Zaniolo resta all'Udinese adeguamento di contratto e futuro assicurato

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