Nicolò Zaniolo non si è allenato nemmeno oggi, mentre si avvicina la firma per il rinnovo con l’Udinese. L’accordo tra le parti è stato raggiunto, ma ancora non è stato annunciato ufficialmente. La situazione dell’attaccante continua a essere in evoluzione, con il giocatore che resta assente dagli allenamenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sulla conclusione dell’accordo.

Zaniolo Udinese, accordo raggiunto ma manca l’annuncio: l’attaccante non si è allenato nemmeno oggi, la situazione. La situazione legata a Nicolò Zaniolo resta in continua evoluzione in casa Udinese. Come riferito da Sky Sport, il giocatore non era presente all’allenamento svolto oggi, martedì 21 luglio, insieme al resto della squadra bianconera. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’assenza arriva dopo una serata importante sul fronte contrattuale. Nella giornata di ieri, infatti, l’attaccante classe 1999 avrebbe raggiunto un accordo con l’Udinese per un prolungamento di quattro anni. Un... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zaniolo ancora assente all’allenamento: ma la firma per il rinnovo con l’Udinese è vicina

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