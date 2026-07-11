Zaniolo non si sta allenando con l'Udinese perché non ha ancora firmato il contratto proposto dal club. La sua assenza dagli allenamenti ha generato incertezza sulla sua presenza in squadra. La situazione resta in sospeso, senza ulteriori dettagli ufficiali sul motivo del ritardo nella firma. La società non ha comunicato eventuali sviluppi, e il giocatore continua a non partecipare alle sessioni di allenamento.

Zaniolo resta all'Udinese si, Zaniolo resta all'Udinese no. Il leit-motiv delle ultime settimane bianconere è stato questo. Il giocatore non si sta allenando, perché non ha ancora controfirmato il contratto proposto dal club dei Pozzo. Tre giorni fa, a Sky Sport, il ds Gokhan Inler aveva detto: "Zaniolo resta, dobbiamo ancora però parlare di qualche dettaglio". Evidentemente, di dettagli non si tratta: per il momento il fantasista non è a disposizione di Runjaic, e lo snodo cruciale del perché sarebbe legato ai bonus previsti dall'accordo tra le parti., Zaniolo al Galatasaray percepiva 2.7 milioni di euro l'anno, una cifra molto elevata per l'Udinese. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Udinese, che succede con Zaniolo? Assente agli allenamenti, i dettagli della vicenda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Exclusive interview with Nicolò Zaniolo | Udinese and Italy NT player | SportyTV

Notizie e thread social correlati

Udinese, c'è un caso Zaniolo: diserta gli allenamenti, non è soddisfatto del contratto. I dettagliNicolò Zaniolo non si è presentato agli allenamenti dell'Udinese, manifestando insoddisfazione per il contratto.

Zaniolo diserta gli allenamenti. Cosa c’è dietro l’assenza del numero 10 dell’UdineseIl trequartista dell’Udinese ha saltato gli allenamenti, continuando a lavorare separatamente.

Temi più discussi: Da Udine - Svolta in vista sul futuro di Davis: cosa succede con il contratto in scadenza nel 2027; NEWS - Ederson, cosa succede! Frendrup, Vergara, Gila, le cifre di Atta e ufficiali Gaetano e rinnovo di Davis; Dg Udinese: Zaniolo? Stiamo parlando, ecco la volontà delle parti e cosa succede; Davis dopo il rinnovo con l'Udinese: Felice di continuare qui, mi sento amato e posso esprimermi al meglio.

Zaniolo diserta i primi allenamenti dell'Udinese: non è soddisfatto del contratto, cosa succede oraAncora turbolenze nell'estate di Zaniolo dopo il riscatto da parte dell'Udinese ... msn.com

Milan, salta Zaniolo: accordo raggiunto con l’UdineseNicolò Zaniolo non vestirà la maglia del Milan in vista della prossima stagione con l’attaccante dell’Udinese che avrebbe trovato l’accordo con i bianconeri per il rinnovo del contratto. Milan, beffa ... milanlive.it

[Romano] Tensione tra il Milan e l'Eintracht. A seguito di accordi verbali con Krösche e Hardung, l'Eintracht ha risposto. Il club tedesco sta chiedendo un sostanzioso costo di risarcimento per liberare i loro dirigenti, che hanno raggiunto una base di accordo co reddit