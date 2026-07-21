Zakharova attacca Tajani | scontro Italia-Russia sui diplomatici espulsi

Da lapresse.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha criticato il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in seguito alle espulsioni di diplomatici tra Italia e Russia. Le decisioni sono state prese da entrambe le parti e hanno portato a uno scontro tra i due Paesi. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o i motivi specifici delle espulsioni.

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La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova attacca il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo le reciproche espulsioni di diplomatici tra Roma e Mosca. “ L’espulsione dell’addetto militare italiano a Mosca e del suo assistente è una misura adottata in risposta alle decisioni prese dall’Italia “, ha affermato Zakharova, respingendo le affermazioni del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che aveva definito il provvedimento russo “un atto di vendetta” per l’espulsione di due addetti militari dell’ambasciata russa a Roma e sostenuto che Mosca avesse agito “senza alcun motivo”. “Non ho capito: è ‘senza alcun motivo’ oppure è ‘un atto di vendetta’? Entrambe le affermazioni sono false”, ha scritto Zakharova sul suo canale Telegram. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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