La Russia ha espulso un addetto militare italiano e un suo collaboratore senza fornire motivazioni chiare. La decisione segue l’espulsione di due funzionari russi colti in attività di spionaggio in Italia. Il ministro degli Esteri italiano ha definito l’atto come una ritorsione, confermando il collegamento tra i due provvedimenti. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sui dettagli delle espulsioni.

La Russia ha espulso l’addetto militare italiano all’ambasciata e un suo collaboratore senza una motivazione precisa. La decisione arriva dopo che l’Italia ha espulso due funzionari russi colti in flagranza di reato mentre eseguivano attività di spionaggio ai danni dell’Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito l’atto una ritorsione, versione poi confermata dalla stessa Russia. La Russia ha espulso l'addetto militare italiano all'ambasciata di Mosca L'accusa di Tajani, confermata dalla Russia Il caso dello spionaggio da parte dei russi La Russia ha espulso l’addetto militare italiano all’ambasciata di Mosca... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Addetto militare italiano e collaboratore espulsi dalla Russia, l'accusa di Tajani e la conferma: "Ritorsione"

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