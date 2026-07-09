Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell’ambasciata russa, accusati di attività di spionaggio. La decisione segue un’inchiesta della Procura di Roma che ha portato alla luce queste attività. Mosca ha annunciato che risponderà alla misura adottata dall’Italia. La vicenda riguarda specificamente il coinvolgimento di questi ufficiali in operazioni di intelligence non autorizzate sul territorio italiano. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli pubblici sui procedimenti giudiziari in corso.

Il governo italiano ha deciso diespellere due addetti militari dell’ambasciata della FederazioneRussa in Italia, responsabili delleattività di spionaggio recentemente emerse nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. Ad annunciarlo è stato il ministro degli EsteriAntonio Tajani, il quale, in un post su X, ha riferito che “il segretario generale della Farnesina ha comunicato all’ambasciatore russo a Roma cheIvan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devono lasciare Roma entro 3 giorni“. A tal proposito, il vicepremier ha parlato di “ingerenza grave e inaccettabileper le istituzioni italiane e la sicurezza nazionale“, accusando Mosca di fare un uso spregiudicato delle suearmi ibridecon il fine di attaccare il nostro Paese e l’Occidente tutto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ildifforme.it - Spionaggio, Tajani: ‘Espulsi due addetti militari dell’ambasciata russa in Italia’. Mosca: ‘Risponderemo’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Espulsi due militari dell'ambasciata russa per spionaggio. Mosca: “Risponderemo”Due militari dell’ambasciata russa sono stati espulsi con l’accusa di spionaggio, secondo quanto riferito.

Spionaggio, Tajani: “Espulsi due addetti militari dell’ambasciata russa”L’Italia ha espulso due addetti militari dell’ambasciata russa, sospettati di spionaggio.

Spionaggio, espulsi dall’Italia due addetti militari dell’ambasciata russaDopo l’inchiesta sullo spionaggio e l’arresto di due ex agenti dei servizi segreti, accusati di aver venduto informazioni riservate sulla sicurezza nazionale in cambio di denaro, il Governo ha deciso ... msn.com

Spionaggio, espulsi dall’Italia due addetti militari dell’ambasciata russa. Tajani: Ingerenza inaccettabileSono stati espulsi dall’Italia Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov, due addetti militari dell’ambasciata russa, a causa di sospetti di spionaggio. A darne notizia è stato il minist ... affaritaliani.it