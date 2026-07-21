Yaya Touré un inizio vincente? La carriera da allenatore inizia in Champions League

Yaya Touré ha iniziato la sua carriera da allenatore partecipando alla fase a gironi della Champions League. La notizia circola da diverse fonti di informazione e riguarda il suo ingresso nel mondo della panchina a livello internazionale. Al momento non sono stati forniti dettagli su squadre o competizioni specifiche, ma si conferma il suo debutto in una competizione di rilievo come la Champions League. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e sta attirando l’attenzione nel settore del calciomercato.

2026-07-21 11:21:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra: TRANSFERmarketWEB.com © foto Daniele BuffaImmagine Sport Status e apprendistato, giocatore e allenatore. Due percorsi molto diversi, eppure ora pronti a connettersi. L’autore e protagonista di questa nuova storia è Yaya Touré: un uomo con una scintillante carriera da giocatore alle spalle e un copione da allenatore ancora tutto da scrivere. A partire da oggi. La carriera in campo di Touré non ha bisogno di presentazioni. Due titoli della Liga, tre Premier League, una FA Cup e una Champions League sono solo una parte del bottino di trofei dell’ex centrocampista del Barcellona e del Manchester City, insieme all’indimenticabile trionfo della Coppa d’Africa 2015 con la Costa d’Avorio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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