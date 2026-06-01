Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille | inizia la sfida che lo porterà in Champions League

Davide Ancelotti, attualmente nello staff della nazionale brasiliana di calcio, è stato annunciato come nuovo allenatore del Lille. La sua nomina segna l'inizio della sua avventura in club europeo, con l'obiettivo di guidare la squadra in Champions League. Ancelotti ha lasciato temporaneamente il Brasile per assumere il nuovo incarico, che lo porterà a competere nelle competizioni europee con il club francese.

Mentre è in Brasile all'interno dello staff della Nazionale di papà Carlo, Davide Ancelotti è stato ufficialmente annunciato dal Lille. Prende il posto di Genesio e guiderà la squadra francese nella prossima Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Davide Ancelotti pronto a guidare il Lille in Ligue 1

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