X-Files | Amy Madigan Steve Buscemi e Ben Foster guidano il nuovo cast del reboot

Il reboot di The X-Files prodotto da Hulu ha annunciato nuovi attori nel cast, tra cui Amy Madigan, Steve Buscemi e Ben Foster. La serie, diretta da Ryan Coogler, riprende i casi irrisolti dell’FBI e si prepara a tornare sugli schermi. La notizia è stata riportata da Deadline, che ha confermato le nuove aggiunte al progetto. La produzione promette di riaccendere l’interesse per la serie con un cast rinnovato.

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Il ritorno dei casi irrisolti dell’FBI non è mai stato così promettente. Il reboot di The X-Files targato Hulu, affidato alla visione di Ryan Coogler, ha appena annunciato (via Deadline) un’impressionante lista di nuovi ingressi nel cast. Tra i nomi di spicco troviamo la recente vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista per Weapons, Amy Madigan, e l’iconico Steve Buscemi, fresco del successo nella seconda stagione di Mercoledì. Oltre ai già annunciati protagonisti Himesh Patel e Danielle Deadwyler — che interpreteranno due agenti dell’FBI dalle personalità opposte assegnati alla divisione dei fenomeni inspiegabili — la serie accoglie una squadra di guest star di altissimo livello.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - X-Files: Amy Madigan, Steve Buscemi e Ben Foster guidano il nuovo cast del reboot ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate X-Files: Ryan Coogler dirigerà il pilot del reboot, Danielle Deadwyler nel castHulu ordina ufficialmente il revival della serie cult: ecco i primi dettagli sulla trama e il ritorno dei casi paranormali. Amy Madigan da Oscar: Il record storico che cambia le regole del cinema horrorLa notte degli Oscar 2026 ha segnato un momento storico per il cinema horror e per la carriera di una straordinaria interprete: Amy Madigan.