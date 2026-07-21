WWE | Quando tornerà Becky Lynch? Arriva l’aggiornamento

Durante una sessione di domande e risposte il 20 luglio, WrestleVotes ha dichiarato che il ritorno di Becky Lynch in WWE non avverrà prima di SummerSlam. I fan che aspettano il suo rientro dovranno attendere ancora qualche tempo. La data precisa non è stata comunicata, e non si conoscono ulteriori dettagli sulle tempistiche del suo ritorno in scena.

I fan che aspettano il ritorno di Becky Lynch in WWE dovranno armarsi ancora di un po’ di pazienza. Con SummerSlam ormai alle porte, durante una sessione di domande e risposte del 20 luglio, WrestleVotes è stato interrogato su quando “The Man” tornerà in azione. Secondo quanto riportato, Becky Lynch non farà il suo rientro in tempo per quello che è considerato il più grande evento dell’estate della WWE: “Tornerà dopo SummerSlam”. Lynch è apparsa l’ultima volta nell’episodio di RAW dell’8 giugno, quando ha fallito il tentativo di qualificarsi al torneo Queen of the Ring. Da allora, la WWE l’ha tenuta lontana dagli schermi televisivi, alimentando le speculazioni su un possibile ritorno prima di SummerSlam. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Why WWE REALLY Put the Belt on AJ Lee (Becky Lynch Exit Exposed)

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