Nel 2019, Becky Lynch, all'apice della sua carriera come campionessa femminile di RAW, ha raccontato di aver temuto di aver compromesso il futuro delle donne in WWE. La sua testimonianza è stata rilasciata durante un podcast, riferendosi a un periodo di grandi cambiamenti nella divisione femminile della compagnia, che stava attraversando una fase di trasformazione sotto la gestione di Vince McMahon. Lynch ha condiviso di aver vissuto momenti di incertezza riguardo alle conseguenze di quei cambiamenti.

Becky Lynch ha recentemente raccontato in un podcast uno dei momenti più importanti della sua vita privata, legato anche alla sua carriera in WWE. Nel 2019, Lynch era la campionessa femminile di RAW, in un periodo in cui la divisione femminile della compagnia stava vivendo una profonda trasformazione sotto la gestione di Vince McMahon. Le donne in WWE stavano progressivamente lasciandosi alle spalle l’epoca delle “Divas” e dei semplici ruoli da accompagnatrici, per essere considerate vere atlete, protagoniste di match importanti e titoli di primo piano, al pari degli uomini. La paura di Becky Lynch prima di diventare madre. Becky Lynch fu una delle figure simbolo di questo cambiamento e contribuì a ridefinire il ruolo delle wrestler all’interno della federazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Becky Lynch: “Avevo paura di aver compromesso il futuro delle donne in WWE”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Becky Lynch vs. Sol Ruca | Womens Intercontinental Title Match: WWE Clash in Italy 2026 highlights

Notizie e thread social correlati

WWE: Becky Lynch vs Sol Ruca ufficiale per Saturday Night’s Main EventDurante l’episodio di RAW trasmesso il 18 maggio dal First Horizon Coliseum di Greensboro, in North Carolina, è stato trasmesso un segmento molto...

WWE: Tensione alle stelle a RAW, Becky Lynch sbaglia mira, Sol Ruca ne approfittaDurante l’episodio di RAW del 4 maggio, la serata è stata caratterizzata da diversi momenti intensi, tra cui un episodio che ha coinvolto Becky Lynch...