Durante l’episodio di RAW trasmesso il 18 maggio dal First Horizon Coliseum di Greensboro, in North Carolina, è stato trasmesso un segmento molto acceso tra due wrestler. Questa sequenza ha portato all’annuncio di un nuovo incontro previsto per Saturday Night’s Main Event. La situazione tra i due protagonisti si è conclusa con l’ufficializzazione del confronto, che si svolgerà in occasione dell’evento speciale. La notizia ha suscitato l’interesse dei fan presenti e di quelli che seguiranno l’evento in streaming.

L’episodio di RAW del 18 maggio, andato in scena al First Horizon Coliseum di Greensboro, North Carolina, ha regalato ai fan un segmento molto acceso che ha portato all’annuncio di un nuovo match per Saturday Night’s Main Event. Durante la serata, Sol Ruca è salita sul ring per chiamare apertamente in causa Becky Lynch. “The Man” non si è fatta attendere ed è subito entrata in scena, lanciando una dura offensiva verbale contro la giovane Superstar. Becky Lynch rifiuta di mettere in palio il titolo contro Sol Ruca. Nel corso del confronto, Becky Lynch ha dichiarato che, se Sol Ruca si sente davvero pronta, allora la affronterà a Saturday Night’s Main Event. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Becky Lynch vs Sol Ruca ufficiale per Saturday Night’s Main Event

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Bayley vs. Sol Ruca: Saturday Night's Main Event highlights, Dec. 13, 2025

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