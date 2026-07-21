WWE | Nuova alleanza all’orizzonte? Solo Sikoa sorprende Seth Rollins a RAW

Durante l’episodio di RAW del 20 luglio, Seth Rollins è stato sorpreso da un alleato inatteso che si è presentato prima del suo incontro contro Roman Reigns per il titolo mondiale a SummerSlam. Solo Sikoa, che fino a quel momento non aveva mostrato intenzioni di collaborare, si è fatto avanti offrendo il suo supporto. La presenza di Sikoa ha cambiato le aspettative sulla strategia di Rollins in vista dello scontro decisivo.

Seth Rollins ha ricevuto un’offerta del tutto inaspettata durante l’episodio di RAW del 20 luglio, quando un improbabile alleato si è fatto avanti in vista del suo match contro Roman Reigns per il World Heavyweight Championship a SummerSlam. La proposta è arrivata da un volto ben noto e profondamente legato alla Bloodline, aggiungendo un ulteriore elemento di tensione a una delle rivalità più importanti della WWE. Solo Sikoa si offre di aiutare Rollins contro la Bloodline. A interrompere RAW è stato Solo Sikoa, arrivato da SmackDown e deciso a parlare con Seth Rollins. Fin da subito ha chiarito di non essere lì per attaccarlo, bensì per avanzare una proposta che, a suo dire, avrebbe potuto riequilibrare le sorti del match di SummerSlam. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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