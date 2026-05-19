Dopo quasi dieci mesi, Seth Rollins è tornato a partecipare a un evento di RAW, affrontando il wrestler Austin Theory in un incontro. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei fan e dei partecipanti, segnando il ritorno in scena del wrestler dopo un periodo di assenza. La sfida si è svolta in un clima di grande tensione, con momenti di forte pressione tra i due atleti. L’incontro si è concluso con un risultato che ha suscitato diverse reazioni tra gli spettatori presenti.

Seth Rollins è tornato a lottare a RAW per la prima volta dopo quasi dieci mesi, affrontando Austin Theory. Dopo la sconfitta subita contro Bron Breakker, la rivalità di Rollins con The Vision è proseguita anche questa settimana. Durante RAW, Seth ha lanciato una sfida aperta a qualsiasi membro del gruppo. "Show ME who YOU really are" @wwerollins has laid out the challenge for @bronbreakkerwwe in the Main Event tonight! pic.twitter.comCU6hDLhrwp — WWE (@WWE) May 19, 2026 Breakker si era subito offerto di affrontarlo da solo, ma Paul Heyman ha fermato tutto, probabilmente per motivi strategici. Al posto di Breakker, Heyman ha mandato sul ring Austin Theory, metà degli attuali World Tag Team Champions e, ironicamente, un altro ex allievo di Rollins. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins torna protagonista in un caotico main event a RAW

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Seth Rollins & Street Profits backstage segment _WWE RAW 11 MAY 2026

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