WWE | Seth Rollins vince una battaglia spettacolare contro Montez Ford a RAW

Seth Rollins ha vinto una battaglia contro Montez Ford a RAW, in uno scontro molto combattuto. Durante la serata, Rollins ha cercato alleati per affrontare la minaccia di The Vision, ma si è trovato faccia a faccia con un membro degli Street Profits. La serata si è conclusa con Rollins che ha ottenuto la vittoria, mentre la tensione tra i protagonisti è rimasta alta.

Un Monday Night RAW ricco di tensione e colpi di scena ha visto Seth Rollins cercare alleati contro la minaccia rappresentata da The Vision, salvo poi ritrovarsi faccia a faccia con uno dei membri degli Street Profits. Nel backstage, Seth Rollins ferma Angelo Dawkins cercando di chiarire la situazione dopo quanto accaduto nelle scorse settimane. Rollins spiega di non voler creare altri problemi e sostiene di aver fatto ciò che gli aveva chiesto Montez Ford, arrivando persino a scusarsi. Secondo Seth, con Logan Paul ormai fuori dai giochi, loro rappresentano “i più deboli ma anche i più pericolosi”, motivo per cui dovrebbero unire le forze per fermare definitivamente The Vision. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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