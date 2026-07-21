La WWE ha diffuso un video di Big Cass durante l’episodio di RAW del 20 luglio, che ripercorre gli anni difficili dell’ex wrestler, dal licenziamento alla speranza di un ritorno. Il video mostra momenti chiave della sua carriera e delle sfide personali, lasciando intuire un possibile ritorno in scena. La promozione ha alimentato l’interesse dei fan, senza però comunicare ufficialmente una data di ritorno.

La WWE ha continuato a stuzzicare i fan sul ritorno di Big Cass durante l’episodio di RAW del 20 luglio, mandando in onda un nuovo video dedicato all’ex superstar. Questa volta, il video ha ripercorso il suo licenziamento del 2018 e i momenti più difficili della sua vita, tra infortuni, problemi personali e difficoltà legate alla salute mentale. Il filmato racconta la parabola di Big Cass, passato dall’essere una delle stelle emergenti della WWE a vedere la propria carriera crollare nel giro di poco tempo. Allo stesso tempo, il messaggio è chiaro: il suo ritorno viene presentato come una storia di rinascita e redenzione, più che come un semplice richiamo nostalgico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Dal licenziamento alla redenzione, il video di Big Cass ripercorre gli anni più difficili e anticipa il ritorno

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