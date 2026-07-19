Un video trasmesso nell’ultima puntata di RAW ha annunciato il ritorno di Big Cass in WWE, con una data stabilita per il 3 agosto, la puntata successiva a Summerslam. La notizia indica che il ritorno era pianificato prima della firma del contratto. La presenza di questo video suggerisce che i piani per il ritorno del wrestler erano già stati definiti in anticipo rispetto alla comunicazione ufficiale.

Come abbiamo visto nel corso dell’ultima puntata di RAW, un video ha praticamente svelato il ritorno in WWE di Big Cass, con la data già fissata per il 3 di agosto, ossia la puntata di RAW successiva a Summerslam. Resta tuttora da capire se il ritorno di Cass avverrà insieme a quello di Enzo Amore, ma tutto lascia pensare che la celebre coppia alla fine si riunirà. Stando alle ultime notizie, inoltre, pare che tale ritorno (di Big Cass almeno) fosse in programma da ben prima del video mostrato: sembra infatti che, mentre il contratto sarebbe stato definito solo questo mese, i piani per questo ritorno sarebbero stati messi in atto ben prima. Un ritorno pianificato già dal mese di maggio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il ritorno di Big Cass sarebbe stato in programma ben prima della sua firma

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Baron Corbin, Enzo Amore and Big Cass WWE Return EXPOSE a Bigger Problem in WWE

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