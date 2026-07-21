WWE | Dal licenziamento alla redenzione il nuovo video di Big Cass ripercorre gli anni più difficili e anticipa il ritorno

Da zonawrestling.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’episodio di RAW del 20 luglio, la WWE ha trasmesso un video che ripercorre gli anni difficili di Big Cass, dal licenziamento fino alla sua possibile redenzione. Il filmato mostra momenti della sua carriera, le sfide e le battute d’arresto, anticipando un suo ritorno nel roster. La mossa ha suscitato curiosità tra i fan, che attendono aggiornamenti sul possibile rientro dell’ex wrestler.

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La WWE ha continuato a stuzzicare i fan sul ritorno di  Big Cass  durante l’episodio di  RAW  del 20 luglio, mandando in onda un nuovo video dedicato all’ex superstar. Questa volta, il video ha ripercorso il suo licenziamento del 2018 e i momenti più difficili della sua vita, tra infortuni, problemi personali e difficoltà legate alla salute mentale. Il filmato racconta la parabola di Big Cass, passato dall’essere una delle stelle emergenti della WWE a vedere la propria carriera crollare nel giro di poco tempo. Allo stesso tempo, il messaggio è chiaro: il suo ritorno viene presentato come una storia di rinascita e redenzione, più che come un semplice richiamo nostalgico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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