WWE | Aggiornamenti sul possibile ritorno di Enzo Amore e Big Cass

Nella scorsa settimana, uno dei due wrestler è stato visto al WWE Performance Center, alimentando le speculazioni sul loro possibile ritorno in WWE. Non sono stati resi noti dettagli ufficiali circa le trattative o le tempistiche. Le indiscrezioni riguardano il possibile coinvolgimento di entrambi nel roster, ma non sono state confermate comunicazioni ufficiali. Attualmente, non ci sono annunci pubblici relativi a un accordo tra le parti.

Sono emerse nuove indiscrezioni sul possibile ritorno di Enzo Amore e Big Cass in WWE, in seguito all’avvistamento di Amore al WWE Performance Center avvenuto la scorsa settimana. Secondo quanto dichiarato da Dave Meltzer, nell’ultima edizione della Wrestling Observer Newsletter, uno dei due ex membri del celebre tag team potrebbe tornare in WWE molto presto. Meltzer ha riferito che il piano attuale prevede il ritorno di Amore in NXT nel prossimo futuro. La situazione di Big Cass, oggi conosciuto come Big Bill in AEW, appare invece meno definita. Meltzer aggiorna sul futuro di Enzo Amore e Big Bill tra WWE e AEW. In precedenza era stato riportato che il contratto di Big Bill con AEW sarebbe scaduto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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