WWE | Aggiornamenti sul possibile ritorno di Enzo Amore e Big Cass

Da zonawrestling.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella scorsa settimana, uno dei due wrestler è stato visto al WWE Performance Center, alimentando le speculazioni sul loro possibile ritorno in WWE. Non sono stati resi noti dettagli ufficiali circa le trattative o le tempistiche. Le indiscrezioni riguardano il possibile coinvolgimento di entrambi nel roster, ma non sono state confermate comunicazioni ufficiali. Attualmente, non ci sono annunci pubblici relativi a un accordo tra le parti.

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Sono emerse nuove indiscrezioni sul possibile ritorno di  Enzo Amore  e  Big Cass  in WWE, in seguito all’avvistamento di Amore al WWE Performance Center avvenuto la scorsa settimana. Secondo quanto dichiarato da Dave Meltzer, nell’ultima edizione della  Wrestling Observer Newsletter, uno dei due ex membri del celebre tag team potrebbe tornare in WWE molto presto. Meltzer ha riferito che il piano attuale prevede il ritorno di Amore in  NXT  nel prossimo futuro. La situazione di Big Cass, oggi conosciuto come  Big Bill  in AEW, appare invece meno definita. Meltzer aggiorna sul futuro di Enzo Amore e Big Bill tra WWE e AEW. In precedenza era stato riportato che il contratto di Big Bill con AEW  sarebbe scaduto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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