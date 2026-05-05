Empoli debutta UFF-Urban Food Festival | quattro giorni tra street food musica e cultura pop

A Empoli prende il via il primo UFF-Urban Food Festival, evento che si svolge dal 7 al 10 maggio e che porta in città una vasta proposta di street food internazionale, musica dal vivo e cultura pop. L'iniziativa, già conosciuta e apprezzata in passato a Firenze, si svolge in diverse aree della città e coinvolge numerosi espositori e artisti. La manifestazione si propone di offrire quattro giorni di intrattenimento e sapori per visitatori di tutte le età.

Empoli, 5 maggio 2026 - Quattro giorni tra street food internazionale, musica dal vivo e cultura pop: dal 7 al 10 maggio debutta a Empoli UFF-Urban Food Festival, evento già apprezzato negli anni scorsi a Firenze. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Fumetti e Dintorni con il patrocinio del Comune di Empoli, si svolgerà nel porticato esterno del Centro Commerciale Empoli, in via Raffaello Sanzio, con orario continuato dalle 9 alle 22.30. Sarà un vero e proprio villaggio del divertimento, pensato per tutte le età. UFF-Urban Food Festival non è infatti soltanto street food, ma un’esperienza completa che unisce in un unico spazio diverse forme di intrattenimento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, debutta UFF-Urban Food Festival: quattro giorni tra street food, musica e cultura pop Notizie correlate Street food, musica e cultura pop, a Empoli debutta Urban Food FestivalEmpoli, 4 maggio 2026 - Quattro giorni tra street food internazionale, musica dal vivo e cultura pop: dal 7 al 10 maggio debutta a Empoli UFF-Urban... MareBirra 2026, a Vietri sul Mare quattro giorni tra birra, musica e street foodÈ partito il conto alla rovescia per MareBirra 2026, l’evento che dal 7 al 10 maggio animerà Marina di Vietri con quattro giorni all’insegna della... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Street food, musica e cultura pop, a Empoli debutta Urban Food Festival; Street food musica e cultura pop a Empoli debutta Urban Food Festival. Empoli: debutta UFF-Urban Food Festival: 4 giorni tra street foodQuattro giorni tra street food internazionale, musica dal vivo e cultura pop: dal 7 al 10 maggio debutta a Empoli UFF-Urban Food Festival, evento già apprezzato negli anni scorsi a Firenze. La manifes ... nove.firenze.it A Empoli debutta l'Urban Food Festival: quattro giorni tra street food, musica e cultura popQuattro giorni tra street food internazionale, musica dal vivo e cultura pop: dal 7 al 10 maggio debutta a Empoli UFF-Urban Food Festival. gonews.it Arriva a Empoli la prima edizione di UFF – Urban Food Festival Da giovedì 7 a domenica 10 maggio 2026, il Centro Commerciale Empoli ospita quattro giorni dedicati a street food, musica, vintage e collezionismo. Nel porticato esterno, dalle 9:00 alle 22: - facebook.com facebook