Fregene torna la Festa della Primavera | passeggiata tra storia e natura stand e musica dal vivo

A Fregene torna la Festa della Primavera, un appuntamento annuale che coinvolge la comunità con una passeggiata tra storia e natura. La giornata prevede stand dedicati alla gastronomia, musica dal vivo e iniziative di solidarietà. L’evento si svolge domenica e rappresenta un momento di incontro tra residenti e visitatori, offrendo diverse attività che celebrano la stagione primaverile. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza particolari restrizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui