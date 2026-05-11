Fregene torna la Festa della Primavera | passeggiata tra storia e natura stand e musica dal vivo
A Fregene torna la Festa della Primavera, un appuntamento annuale che coinvolge la comunità con una passeggiata tra storia e natura. La giornata prevede stand dedicati alla gastronomia, musica dal vivo e iniziative di solidarietà. L’evento si svolge domenica e rappresenta un momento di incontro tra residenti e visitatori, offrendo diverse attività che celebrano la stagione primaverile. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza particolari restrizioni.
Fregene, 11 maggio 2026 – Una giornata tra natura, tradizione, gastronomia e solidarietà. Domenica 17 maggio 2026, dalle ore 10 alle 20, in via della Pineta di Fregene, presso il bar Sawadee, adiacente al Parco Giochi, si terrà la Festa della Primavera, organizzata da Vivere Fiumicino Fregene, in collaborazione con Sawadee, con il patrocinio dell’ Amministrazione comunale di Fiumicino e con la presenza della Fondazione Telethon. Il programma della giornata partirà già alle 9 con la camminata “ A Fregene: tra storia, cinema, natura ”. Il percorso si snoderà tra le stradine della località, passando per le storiche ville del passato e attraversando la Pineta Monumentale, con il racconto della sua storia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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