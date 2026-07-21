William Boyd | Burnham è autentico e concreto vediamo se il governo lo cambierà
Un noto scrittore britannico ha commentato il nuovo Primo Ministro, definendolo autentico e concreto. Ha inoltre detto che Nigel Farage avrà difficoltà nel dipingere il leader come un rappresentante dell'establishment, poiché si autodefinisce uomo del popolo. Boyd ha espresso questa opinione in un'intervista, senza aggiungere ulteriori dettagli. La discussione si concentra sulle percezioni pubbliche dei politici e sulla loro comunicazione.
Lo scrittore britannico sul nuovo Primo Ministro: “Farage avrà vita difficile contro di lui, che si definisce uomo del popolo. Non potrà dipingerlo come uno dell’establishment”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Si parla di: William Boyd: Burnham è autentico e concreto, vediamo se il governo lo cambierà; Inizia l’era di Burnham: Crescita e speranza, ho un piano decennale.