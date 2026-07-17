Un esperto ha affermato che il nuovo primo ministro britannico deve intervenire rapidamente nei primi giorni di mandato per conquistare gli elettori disillusi. Secondo il docente di politica alla London School of Economics, è necessario presentare un piano concreto e attuabile in tempi brevi. La dichiarazione si basa sulla convinzione che azioni tempestive possano influenzare l’opinione pubblica, considerando la situazione politica attuale.

Londra, 17 lug. (askanews) - Il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham dovrà agire rapidamente nei suoi primi giorni di mandato se vorrà conquistare gli elettori disillusi, ha affermato Tony Travers, docente di politica alla LSE (London School of Economics). "Dovrà presentare un piano e delle misure concrete e comprensibili alla gente; dovrà farlo in tempi brevi, perché si rischia di perdere slancio se non si interviene subito dopo l'elezione", ha dichiarato Travers in un'intervista ad Afp. "Credo che la sfida principale per Andy Burnham sia trasmettere alla Gran Bretagna l'idea di avere un piano, e che si tratti di un piano ottimistico capace di generare crescita e cambiamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gb, esperto: "Andy Burnham presenti piano concreto e in tempi brevi"

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