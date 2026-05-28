Lo stadio Ferraris diventa strategico per il Governo | svolta per portare Euro 2032 a Genova Come cambierà

Lo stadio Luigi Ferraris di Genova è stato inserito tra le opere strategiche nazionali, in vista di un progetto di riqualificazione. Questa decisione apre la strada a un possibile coinvolgimento nel processo di preparazione per l’organizzazione di Euro 2032. La scelta riguarda le infrastrutture dello stadio e mira a migliorare le strutture esistenti in vista dell’evento. La riqualificazione sarà finanziata con fondi pubblici destinati alle opere strategiche.

Lo stadio Luigi Ferraris di Genova, al centro di un progetto di riqualificazione, è stato inserito tra le opere strategiche nazionali. Lo ha annunciato il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, parlando del decreto realizzato nell’ambito del piano di interventi legato agli Europei 2032 che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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