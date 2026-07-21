Weekend con Guardiola | Maldini in missione per fargli scegliere l’Italia

Il commissario tecnico della nazionale di calcio è a Barcellona, presso l’abitazione di Pep Guardiola, insieme a Leonardo. Gli hanno proposto di allenare la squadra nazionale, ma al momento non ha ancora deciso. La visita si è svolta nel fine settimana e il tecnico sta valutando l’offerta senza dare ancora una risposta. La discussione si è concentrata sulla possibilità di trasferirsi in Italia, ma nessuna decisione ufficiale è stata comunicata.

Il dt della Federcalcio insieme a Leonardo a Barcellona a casa di Pep: gli hanno offerto la panchina della Nazionale, ma lui per il momento prende tempo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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