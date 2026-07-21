La Vuelle ha annunciato l’ingaggio di Niccolò De Vico, che ha firmato nel giro di poche ore. La squadra ora ha tre lunghi nel roster, con la panchina al completo. De Vico ha dichiarato di essere molto carico e di considerare la piazza come prestigiosa. Manca ancora un elemento per completare il reparto e definire l’intera formazione.

La panchina è al completo. L’ingaggio di Niccolò De Vico, perfezionato in poche ore dalla Vuelle, aggiunge il terzo elemento al reparto lunghi a disposizione di coach Valli, dove ora manca solo l’ultimo pezzo che determinerà il valore complessivo del pacchetto. De Vico, 32 anni compiuti domenica scorsa, è in cerca di rilancio dopo due stagioni difficili, condizionate dall’infortunio patito a Brindisi nel febbraio del 2025. Ingaggiato dalla Fortitudo a dicembre dello stesso anno, ha rimesso piede in campo dopo molti mesi riuscendo a ritagliarsi un piccolo spazio in cui ha mostrato ancora quel carattere che lo ha sempre contraddistinto ma che il passare del tempo ha spinto ad un ruolo che non è più lo stesso di inizio carriera quando ricopriva la posizione di ala piccola, sfruttando il suo buon tiro da tre punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, lunghi avanti tutta: ecco De Vico: "Piazza prestigiosa, sono molto carico"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Magenta, avanti con l’idea per un nuovo Data Center all’ex Novaceta. Ma i tempi sono lunghiL’idea di realizzare un nuovo Data Center nell’area dell’ex Novaceta a Magenta è ancora in fase di sviluppo, ma i tempi di attuazione sono lunghi.

Leggi anche: Napoli, avanti tutta per Allegri! Max apre a De Laurentiis per il dopo Conte, i dettagli

Vuelle, lunghi avanti tutta: ecco De Vico: Piazza prestigiosa, sono molto caricoIl direttore sportivo Egidio: Durezza e mentalità vincente sono le sue due qualità principali. Sarà una bella occasione di rilancio ... ilrestodelcarlino.it

Vuelle, avanti con le prove di (probabile) roster Mabor sotto gli occhi dello staff tecnicoNel bel mezzo dell’anticiclone africano che sta facendo sudare dal caldo tutta l’Europa, nella palestra Brancati di Pesaro un gruppo di ragazzi tra cui due lunghi africani sta sudando non poco per ... ilrestodelcarlino.it