Il club di calcio sta considerando la possibilità di cambiare allenatore. Il presidente ha aperto a un nuovo ruolo per l’attuale tecnico, che potrebbe essere sostituito. Nei prossimi giorni, il dirigente deciderà se sollevare l’allenatore dall’incarico. La decisione arriva dopo un periodo di valutazioni interne e non è ancora ufficiale. La squadra sta preparando le prossime partite e si attende una comunicazione ufficiale nelle prossime settimane.

Avanti tutta per Max Allegri. È lui l’uomo scelto da Aurelio De Laurentiis per il nuovo progetto Napoli. Il crollo del Milan in questo finale di stagione non ha fatto cambiare idea al patron azzurro, che da stamattina è al lavoro per programmare il futuro degli azzurri. E mentre sul profilo Instagram del club arriva il “Grazie Mister Conte”, il Napoli è già nel futuro. Allegri è da sempre un pallino di De Laurentiis, che già un anno fa aveva pensato a lui in caso di separazione da Conte. E ieri sera il presidente aveva confermato l’ipotesi: “Non parliamo di candidati, ci sono ancora delle partite in corso.”. Appunto, Max si giocava la Champions e forse anche il futuro al Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, avanti tutta per Allegri! Max apre a De Laurentiis per il dopo Conte, i dettagli

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