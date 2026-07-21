Volto sanguinante e gioielleria distrutta | la rapina subita da Roggero nel 2015

Notizia in breve

Nel 2015, un gioielliere di Grinzane Cavour è stato vittima di una rapina. Durante l’assalto, il commando ha colpito con violenza il negoziante, immobilizzandolo e causando la rottura del setto nasale. La scena si è conclusa con il volto sanguinante dell’uomo e la gioielleria in rovina. Non sono stati forniti dettagli sul bottino o sull’identità degli aggressori.