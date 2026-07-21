Volto sanguinante e gioielleria distrutta | la rapina subita da Roggero nel 2015

Da tgcom24.mediaset.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2015, un gioielliere di Grinzane Cavour è stato vittima di una rapina. Durante l’assalto, il commando ha colpito con violenza il negoziante, immobilizzandolo e causando la rottura del setto nasale. La scena si è conclusa con il volto sanguinante dell’uomo e la gioielleria in rovina. Non sono stati forniti dettagli sul bottino o sull’identità degli aggressori.

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Il volto sanguinante, la gioielleria distrutta. Mario Roggero, nel 2015, subì un'altra rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour (Cuneo): in quel caso il commando colpì con violenza il gioielliere, immobilizzandolo e rompendogli il setto nasale. Urla e botte a lui, minacce pesanti a una delle quattro figlie, il locale svuotato. A Roggero, che subì un profondo shock, furono dati 25 giorni di prognosi. Da allora, soffriva di un disturbo post-traumatico da stress. Da qui, ha spiegato durante il processo, la sua reazione sei anni dopo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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