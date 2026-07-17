Il 28 aprile 2021, una gioielleria è stata teatro di una rapina. Un uomo è entrato nel negozio, ha minacciato la moglie e la figlia del titolare e si è dato alla fuga. Durante la fuga, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la sequenza dei fatti e identificare l’autore. La dinamica dell’episodio è stata ricostruita sulla base di testimonianze e immagini di sorveglianza.

Ecco la ricostruzione di quella giornata La rapina a Mario Roggero è ormai datata 28 aprile 2021, ma continua a tenere banco. Ecco allora la dinamica di come sono andati i fatti. Dall'irruzione nella gioielleria di Grinzane Cavour alle minacce a moglie e figlia dell'uomo, dalla fuga dei rapin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rapina a Mario Roggero, la dinamica: l'irruzione nella gioielleria, le minacce a moglie e figlia, la fuga e gli spari

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Mario Roggero e la rapina del 2015

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