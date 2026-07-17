Rapina a Mario Roggero la dinamica | l' irruzione nella gioielleria le minacce a moglie e figlia la fuga e gli spari

Da ilgiornaleditalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 28 aprile 2021, una gioielleria è stata teatro di una rapina. Un uomo è entrato nel negozio, ha minacciato la moglie e la figlia del titolare e si è dato alla fuga. Durante la fuga, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la sequenza dei fatti e identificare l’autore. La dinamica dell’episodio è stata ricostruita sulla base di testimonianze e immagini di sorveglianza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ecco la ricostruzione di quella giornata La rapina a Mario Roggero è ormai datata 28 aprile 2021, ma continua a tenere banco. Ecco allora la dinamica di come sono andati i fatti. Dall'irruzione nella gioielleria di Grinzane Cavour alle minacce a moglie e figlia dell'uomo, dalla fuga dei rapin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

rapina a mario roggero la dinamica l irruzione nella gioielleria le minacce a moglie e figlia la fuga e gli spari
© Ilgiornaleditalia.it - Rapina a Mario Roggero, la dinamica: l'irruzione nella gioielleria, le minacce a moglie e figlia, la fuga e gli spari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mario Roggero e la rapina del 2015

Video Mario Roggero e la rapina del 2015

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero, oggi la sentenza definitiva: il raid in gioielleria, moglie e figlia in ostaggio, l’inseguimento e i due rapinatori uccisiLa Corte di Cassazione ha confermato la condanna di 14 anni e 9 mesi di reclusione per un gioielliere di 72 anni, accusato di aver ucciso due...

Perché Mario Sechi è sotto scorta, la reazione dopo le minacce di morte: "Mia moglie e mia figlia incredule"Il direttore di un quotidiano è stato costretto a ricevere una scorta dopo aver ricevuto minacce di morte.

Temi più discussi: L’assalto, l’inseguimento e gli spari: la rapina del 2021 a Mario Roggero minuto per minuto; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Caso Roggero, Mattarella riceve Nordio: La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori.

mario roggero rapina a mario roggeroUccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'Quattordici anni e nove mesi, come aveva già stabilito la Corte d'Appello. Diventa definitiva la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che ... ansa.it

mario roggero rapina a mario roggeroRapina in gioielleria, due rapinatori uccisi: attesa la sentenza della Cassazione su Mario RoggeroMario Roggero, la sentenza della Cassazione al centro del confronto politico: il caso continua a dividere l’opinione pubblica. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web