Alla vigilia del quarto di finale delle Finals VNL 2026, il commissario tecnico della squadra femminile ha dichiarato che la nazionale è pronta ad affrontare l’Olanda. Velasco ha commentato che la sfida sarà impegnativa, senza entrare in dettagli o analisi approfondite. La partita si giocherà in Cina, con le azzurre che si preparano a scendere in campo per la fase decisiva del torneo.

Il Ct Velasco: Pronti per la sfida con l’Olanda. MACAO (CINA) (ITALPRESS) – Alla vigilia del tanto atteso quarto di finale delle Finals VNL 2026, il Ct della nazionale femminile di volley, Julio Velasco, ha espresso le sue aspettative per il match contro l’Olanda. “Ora tocca al campo e noi speriamo di fare un buon match. È un’impresa difficile, dato che affrontiamo la prima partita dopo dieci giorni di pausa e sappiamo che queste competizioni possono riservare molte insidie”, ha dichiarato Velasco. Il match è in programma domani alle ore 10 italiane, ed è un momento cruciale per le azzurre. Preparazione e Motivazione per il Match. Il Ct ha aggiunto che la squadra è in ottima forma e ha lavorato intensamente durante la settimana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Volleyball Femminile: Azzurre pronte per le VNL Finals, Velasco avverte: “Olanda sfida impegnativa”.

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