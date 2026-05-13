Volley femminile VNL 2026 | Velasco convoca 30 azzurre Ci sono Egonu Sylla e Antropova

Il commissario tecnico della nazionale femminile di volley ha annunciato la lista delle 30 giocatrici convocate per la Volleyball Nations League 2026. Tra le presenti ci sono le atlete più note, tra cui alcune confermate e altre nuove. La competizione inizierà il 3 giugno a Brasilia, con la sfida contro la Bulgaria. La squadra si prepara per la prima fase del torneo internazionale.

Il commissario tecnico ha ufficializzato il gruppo per la Volleyball Nations League 2026: si parte il 3 giugno a Brasilia contro la Bulgaria. Finali il 22-26 luglio a Macao. Il commissario tecnico Julio Velasco ha ufficializzato la lista delle 30 azzurre che disputeranno la Volleyball Nations League 2026. Le convocazioni arrivano a distanza di poche settimane dalla conferenza stampa del 28 aprile a Milano, in cui erano già state presentate le liste delle atlete per la stagione estiva delle Nazionali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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