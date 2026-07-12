Tabellone Final Eight Nations League volley femminile | il cammino dell’Italia tutti gli incroci calendario

Dopo tre settimane di gare e dodici incontri per ogni squadra, si è conclusa la fase preliminare della Nations League femminile di volley 2026. La classifica finale ha determinato le otto squadre qualificate alla fase finale, la Final Eight. Sono stati definiti anche gli incontri e il calendario degli incontri di questa fase.

Si è conclusa la fase preliminare della Nations League 2026 di volley femminile: dopo tre settimane di gioco, e dodici partite giocate da ogni squadra, si è delineata la classifica finale e sono state definite le squadre qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. A staccare il biglietto per gli atti conclusivi sono state le prime sette classificate e la Cina, ammessa in qualità di Paese organizzatore. Gli USA hanno chiuso al primo posto con dieci vittorie (29 punti), l’Italia si è meritata la seconda piazza con dieci successi (28 punti), seguita dal Brasile (9 affermazioni, 26 punti) e della Turchia (9 sigilli, 25 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

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