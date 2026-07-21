Volkswagen Golf e T-Roc full hybrid preordini aperti | prezzi e versioni

Volkswagen introduce in gamma un nuovo motore full hybrid, ovvero un gruppo propulsore ibrido che affianca un motore a benzina e uno elettrico, senza bisogno di ricaricare l'auto con un cavo. Ad accoglierlo saranno inizialmente i due modelli più popolari della casa di Wolfsburg, la compatta Golf e il Suv T-Roc. La prima è disponibile anche con motori a benzina e diesel non elettrificati, mild hybrid e ibridi plug-in, mentre la seconda solo con propulsori mild hybrid. Per dare un'idea riguardo il risparmio di carburante garantito dal nuovo full hybrid, Volkswagen dichiara che in condizioni di utilizzo normale il consumo cala del 15% rispetto a una Golf con dotazioni analoghe in versione mild hybrid, mentre in contesto urbano si arriva a risparmiare fino al 35%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Volkswagen T-Roc Full Hybrid 2026 | MUCHO MEJOR!!!

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