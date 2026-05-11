Dacia Volkswagen e le cinesi Tutte le auto full hybrid in arrivo nel 2026
Entro il 2026, diverse case automobilistiche presenteranno nuovi modelli full hybrid, tra cui Dacia, Volkswagen e alcune marche cinesi. La tecnologia, che combina un motore a combustione con uno elettrico e si ricarica durante la frenata, sta attirando un numero crescente di acquirenti. Le case stanno ampliando le gamme di vetture con questa soluzione, puntando su questa forma di doppia propulsione.
Ibrido è bello, oggi più che mai. Se la mobilità completamente elettrica suscita ancora qualche perplessità, il mercato italiano continua invece a dare segni di apprezzamento crescente per la doppia propulsione nelle sue varie declinazioni, mild, full e plug-in hybrid. Con l’ibrido mild, nel quale la trazione non è mai direttamente elettrica, che negli ultimi mesi si conferma stabilmente oltre il 30% del mercato; ma anche con quello full grazie al quale per brevi, ma ripetuti, tratti si viaggia invece in modalità elettrica, in costante crescita, con una quota che è passata dal 12,6% del febbraio 2025 a quella record del 15,1% dello stesso mese di quest’anno, per poi attestarsi poco sotto la soglia del 15%.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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