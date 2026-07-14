La GWM Ora 5 è un modello full hybrid prodotto dal marchio cinese Great Wall Motor, noto in passato per veicoli fuoristrada, pick-up e SUV entry-level. La vettura combina un motore a benzina e uno elettrico, con consumi complessivi che variano in base all’uso. I prezzi partono da una cifra di listino che si colloca nella fascia media del segmento. La prova su strada ha valutato le performance di guida, efficienza e caratteristiche tecniche del veicolo.

C'era una volta Great Wall Motor, lo storico marchio cinese noto (fino a qualche anno fa) in Italia quasi esclusivamente per la sua gamma composta da fuoristrada, pick-up entry level e qualche Suv. Quasi un altro mondo rispetto ai modelli attualmente proposti (H7, Jolion Max e Ora 5) dalla casa di Baoding per il ritorno a pieno regime sul mercato europeo. Le credenziali del gruppo, attivo dal 1984, sono importanti, come testimoniato dalla presenza in oltre 170 mercati, con 16 milioni di vetture vendute a livello globale e più di 80mila dipendenti. In attesa delle altre novità che potrebbero arrivare nei prossimi mesi (le indiscrezioni... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gwm Ora 5, la prova della full hybrid: come va, consumi e prezzi

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GWM ORA 5 Full Hybrid: come va su strada @GWM_Italia

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