Il sindaco ha annunciato l’eliminazione dell’IVA sulle bollette elettriche, con l’obiettivo di aumentare il reddito disponibile dei cittadini. Ha promesso di garantire stabilità nel Paese e di avere un piano a lungo termine per migliorare le condizioni di chi si trova in difficoltà. Il progetto prevede interventi sui prossimi dieci anni, puntando a rendere più sostenibili le condizioni delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Ha promesso di restituire “stabilità” al Regno Unito, assicurando di avere “un piano” di lungo periodo, per migliorare il Paese nei prossimi “10 anni”, rendendo “più sostenibili” le condizioni di chi sta peggio. E il nuovo Primo Ministro britannico, Andy Burnham, ha già annunciato la prima misura del suo governo: l’esecutivo di Downing Street ha infatti deciso di abolire l’Iva sulle bollette elettriche domestiche a partire da ottobre, per alleviare il costo della vita di milioni di britannici. “Stiamo intervenendo immediatamente per ridurre le tasse sulle bollette energetiche, mettere più soldi nelle tasche delle persone e ridare speranza”, ha dichiarato in un comunicato stampa il giorno dopo il suo insediamento a Downing Street. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Vogliamo mettere più soldi nelle tasche dei cittadini”: Andy Burnham elimina l’Iva sulle bollette elettriche

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