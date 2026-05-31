Scadenza Imu il 16 giugno | pesano 17 miliardi sulle tasche dei cittadini
L'IMU scade il 16 giugno, con un importo complessivo di circa 17 miliardi di euro da pagare. La lotteria fiscale, introdotta per incentivare il pagamento, potrebbe coinvolgere i contribuenti, ma non sono ancora stati dettagliati gli effetti sulla capacità di risparmio. Per evitare sanzioni, è necessario rispettare le scadenze e effettuare i versamenti entro i termini stabiliti.
? Domande chiave Quanto inciderà la lotteria fiscale sulla tua capacità di risparmio?. Come evitare sanzioni per i ritardi nei pagamenti di giugno?. Perché residenti con lo stesso reddito pagano tasse diverse?. Quali scadenze fiscali colpiranno le piccole imprese entro fine mese?.? In Breve Scadenza Imu il 16 giugno con 15 diversi obblighi fiscali simultanei. Registrazione locazioni e versamento imposta di registro previsti dal 1 giugno. Fatturazione differita Iva fissata per il 15 giugno. Rottamazione quater estesa con tolleranza fino all'8 giugno.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’1,2% di inflazione a dicembre 2025 attenua l’impatto dei 17 miliardi di Imu sulle famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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