Scadenza Imu il 16 giugno | pesano 17 miliardi sulle tasche dei cittadini

Notizia in breve

L'IMU scade il 16 giugno, con un importo complessivo di circa 17 miliardi di euro da pagare. La lotteria fiscale, introdotta per incentivare il pagamento, potrebbe coinvolgere i contribuenti, ma non sono ancora stati dettagliati gli effetti sulla capacità di risparmio. Per evitare sanzioni, è necessario rispettare le scadenze e effettuare i versamenti entro i termini stabiliti.