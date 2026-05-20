Ritorno al nucleare L' Abbate M5s | I costi rischiano di finire nelle bollette dei cittadini

Il governo ha avviato un processo per riprendere lo sviluppo dell’energia nucleare, con un primo passaggio avvenuto recentemente alla Camera. La discussione riguarda principalmente i costi associati a questa scelta, che, secondo alcune voci, potrebbero ricadere sulle bollette dei consumatori. La questione del ritorno al nucleare si inserisce in un dibattito più ampio sulle strategie energetiche del paese, con opinioni contrastanti tra chi sostiene il potenziale investimento e chi teme i ripercussioni economiche.

Il governo Meloni accelera sul ritorno al nucleare. Un primo passo è stato compiuto nelle scorse ore a Montecitorio. Le commissioni Ambiente e Attività produttive alla Camera hanno approvato infatti il disegno di legge delega che punta a riportare in Italia l'energia prodotta dall'atomo. Il. 🔗 Leggi su Today.it

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