Giovedì 30 luglio alle ore 11:00, presso l’Aula consiliare del Palazzo comunale di Petrosino (Via X Luglio – Petrosino, TP), si terrà la conferenza stampa di presentazione della 3ª edizione del Festival Internazionale della Canzone Italiana “Voci dal Mediterraneo”. L’evento è organizzato dall’associazione ricreativa culturale Musicultura Eventi e Management e da Mediterranean Label, con il patrocinio del Comune di Petrosino e del Libero Consorzio Comunale di Trapani, sotto la direzione artistica di Massimo Galfano. Oltre al direttore artistico, saranno presenti il Sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, e la Giunta comunale. In occasione... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Voci dal Mediterraneo” 2026: conferenza stampa presso il Palazzo comunale di Petrosino

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