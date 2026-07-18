PETROSINO (TP) – Giovedì 30 luglio alle ore 11, nell’Aula consiliare del Palazzo comunale di Petrosino (Via X Luglio, Petrosino – Trapani), si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Festival internazionale della canzone italiana “Voci dal Mediterraneo”, in programma dal 7 al 9 agosto 2026 in piazza Biscione. L’iniziativa è organizzata dall’associazione ricreativa culturale Musicultura Eventi e Management e Mediterranean Label, con il patrocinio del Comune di Petrosino e la direzione artistica di Massimo Galfano. Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma della manifestazione, gli obiettivi dell’edizione 2026 e le principali iniziative previste durante i tre giorni del festival. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Petrosino presenta la terza edizione del Festival “Voci dal Mediterraneo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dal 20 al 23 maggio la terza edizione del Festival dell’Inclusione a Monte Sant’AngeloDal 20 al 23 maggio si svolge a Monte Sant’Angelo la terza edizione del Festival dell’Inclusione.

Leggi anche: Torna il "Festival della Famiglia", la terza edizione in scena dal 14 al 17 maggio. La presentazione

Argomenti più discussi: Il 30 luglio Conferenza Stampa: Petrosino presenta la terza edizione del Festival Voci dal Mediterraneo; Petrosino presenta la 3ª edizione del Festival Voci dal Mediterraneo; Conferenza stampa: Petrosino presenta la 3ª edizione del Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo; TIM Summer Hits 2026: il cast della prima puntata su Rai 1.

Petrosino (TP), il 30 luglio conferenza stampa di presentazione Voci dal Mediterraneo terza edizioneIl Festival internazionale della canzone italiana Voci dal Mediterraneo si svolgerà dal 7 al 9 agosto in piazza Biscione e vedrà la partecipazione di artisti e ospiti provenienti da diversi Paesi. P ... comunicati-stampa.net