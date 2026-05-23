Il 1° giugno si terrà a Palazzo San Domenico una conferenza stampa per presentare la Rete MoVI Manfredonia, una nuova iniziativa del Movimento di Volontariato Italiano. La rete mira a coinvolgere associazioni, gruppi e cittadini locali, con l’obiettivo di promuovere iniziative di cambiamento sociale nel territorio. La presentazione ufficiale sarà aperta a tutti gli interessati a conoscere i dettagli del progetto.

La nuova realtà del Movimento di Volontariato Italiano punta a unire associazioni, gruppi e cittadini per promuovere il cambiamento sociale sul territorio. All'incontro prenderà parte anche il Presidente nazionale Gianluca Cantisani. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere in rete e sostenere le associazioni, i gruppi spontanei e i singoli cittadini del territorio, promuovendo una sinergia attiva sotto il claim “La rete nella rete”. L’orizzonte operativo si fonda sulla consapevolezza che l’unione delle forze rappresenti la via principale per superare i limiti individuali e generare un cambiamento sociale duraturo, inclusivo e partecipativo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nasce la Rete MoVI Manfredonia: conferenza stampa di Presentazione il 1° Giugno a Palazzo San Domenico

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