Viviamo insieme in 15 metri quadrati ma lui non mi tocca più
Una coppia vive in uno spazio di 15 metri quadrati. Dopo un periodo di convivenza, uno dei due riferisce che il partner non la tocca più. La narrazione copre due giorni: il primo, in cui tutto inizia, e l’ultimo, quando decidono di separarsi. Non vengono forniti dettagli sugli eventi intermedi, lasciando spazio all’immaginazione sul motivo della rottura. La vicenda si conclude con la fine della relazione, senza ulteriori spiegazioni o riferimenti a altri soggetti.
Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Laura, 27 anni. “La mia vita è un po’ triste. Ho finito gli studi, non ho ancora trovato un lavoro e vivo con i miei genitori. Sono bloccata in un limbo, mi sento persa. Faccio domanda per fare l’animatrice in un centro estivo. Mi piacciono i centri estivi, permettono di partire, di cambiare aria senza impegnarsi troppo. Ho una formazione da educatrice specializzata, mi piace lavorare con le persone, aiutarle ad andare avanti nella loro vita. È un immenso centro ai piedi delle piste da sci di La Plagne, nel dipartimento della Savoia. 🔗 Leggi su Internazionale.it
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