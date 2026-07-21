Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Laura, 27 anni. “La mia vita è un po’ triste. Ho finito gli studi, non ho ancora trovato un lavoro e vivo con i miei genitori. Sono bloccata in un limbo, mi sento persa. Faccio domanda per fare l’animatrice in un centro estivo. Mi piacciono i centri estivi, permettono di partire, di cambiare aria senza impegnarsi troppo. Ho una formazione da educatrice specializzata, mi piace lavorare con le persone, aiutarle ad andare avanti nella loro vita. È un immenso centro ai piedi delle piste da sci di La Plagne, nel dipartimento della Savoia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “Viviamo insieme in 15 metri quadrati, ma lui non mi tocca più”

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