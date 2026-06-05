I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un’area agricola di circa 4mila metri quadrati, dopo aver scoperto scavi fino a otto metri di profondità. Durante le operazioni, sono state portate via grandi quantità di materiale estratto illegalmente. L’intervento fa parte di un’attività di controllo volta a contrastare discariche abusive e attività estrattive non autorizzate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’area agricola di circa 4mila metri quadrati è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri Forestali nell’ambito di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto delle discariche e delle attività estrattive abusive. L’operazione è stata condotta dai militari dei Nuclei Forestali di Acerno e Giffoni Valle Piana nel territorio comunale di Battipaglia. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sull’area erano in corso ingenti lavori di sbancamento con scavi che variavano da tre a otto metri di profondità. Gli investigatori hanno riscontrato anche il prelievo di grandi quantitativi di materiale litoide, attività che sarebbe stata effettuata in totale difformità rispetto alle autorizzazioni rilasciate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scavano fino a 8 metri e portano via tonnellate di materiale: sequestrata area agricola di 4mila metri quadrati

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