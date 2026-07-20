Io ho 58 anni lui 42 Siamo in due stagioni diverse della vita ma è un ‘no future love’ Se lui mi lascia per una più giovane? Potrei essere io a desiderare un uomo più maturo | così Paola Maugeri

Da ilfattoquotidiano.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Paola Maugeri ha raccontato di aver avuto un primo incontro con il suo attuale compagno molti anni fa, quando aveva 29 anni e lui 13. All’epoca, suonava in una band e i genitori del ragazzo gestivano un locale noto nel mondo del rock alternativo. Maugeri, che aveva appena perso la madre, stava annullando un tour. Ora, a 58 anni, commenta il loro rapporto, che definisce un “no future love” tra due generazioni diverse.

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“Io avevo 29 anni, lui 13. Suonavo in una band e i suoi genitori gestivano un locale molto conosciuto nell’ambiente rock alternativo. Mia madre era mancata da poco e stavo annullando il tour”: così Paola Maugeri racconta al Corriere della Sera il primo incontro, molti anni prima che nascesse l’amore, con il suo compagno Manuele Heuberger Paradiso. E continua: “Chiamai e mi rispose questo ragazzino, mi disse che aveva la mia foto appesa in camera di fianco a quella di Natalie Imbruglia. Ovviamente, non lo ricordavo”. Anni dopo un nuovo incontro, non ancora quello ‘definitivo’, al matrimonio di Fulco Terzani. Un amore, quello tra la speaker radiofonica e l'”intimacy coach specializzato in evoluzione del maschile” che lei, Maugeri, definisce un “ No Future Love. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Io ho 58 anni, lui 42. Siamo in due stagioni diverse della vita, ma è un ‘no future love’. Se lui mi lascia per una più giovane? Potrei essere io a desiderare un uomo più maturo”: così Paola Maugeri
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