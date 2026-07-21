Un centro estivo ha registrato un buon funzionamento, offrendo un servizio stabile per i bambini durante l’estate. La scuola ha mantenuto le sue attività aperte, garantendo continuità. In parallelo, una persona ha superato una difficoltà personale, senza che siano stati forniti dettagli specifici. Questi eventi sono stati segnalati come esempi di situazioni che si sono svolte senza problemi evidenti.

Articolo. Quando le cose funzionano bisogna dirlo. Un centro estivo che funziona, una scuola che resta aperta, una difficoltà individuale che si trasforma in una soluzione collettiva Sono reduce dalla festa finale del Cre di mio figlio – centinaia di adulti, bambini e adolescenti sudati sotto il tendone dell’oratorio a ballare « Bella Fra » - e sono felice. Quando le cose funzionano bisogna dirlo, così che altri prendano ispirazione e che a nessuno venga in mente di fare passi indietro. Per anni, ogni estate, ho scritto quanto sia faticoso questo periodo per le famiglie non milionarie, come se ne vada via almeno uno stipendio per le attività estive e quanto sia necessaria una riforma del calendario scolastico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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