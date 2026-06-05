LIVE Italia-Serbia 2-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | Caruso chiude il match e tiene viva la speranza azzurra

Notizia in breve

L’Italia ha battuto la Serbia 2-0 nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. Al 87° minuto, Caruso ha segnato il secondo gol, chiudendo la partita. L’Italia si trova in vantaggio e mantiene vive le speranze di qualificazione. Nell’ultimo minuto, le azzurre hanno messo pressione nell’area avversaria, creando confusione tra le difese avversarie. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, confermando la vittoria della squadra italiana.