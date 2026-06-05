LIVE Italia-Serbia 2-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | Caruso chiude il match e tiene viva la speranza azzurra

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha battuto la Serbia 2-0 nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. Al 87° minuto, Caruso ha segnato il secondo gol, chiudendo la partita. L’Italia si trova in vantaggio e mantiene vive le speranze di qualificazione. Nell’ultimo minuto, le azzurre hanno messo pressione nell’area avversaria, creando confusione tra le difese avversarie. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, confermando la vittoria della squadra italiana.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87? Adesso è panico totale nell’area di rigore delle nostre avversarie, con le azzurre che continuano a spingere. 86? Stupar esce per Mijatovic. 85? L’Italia sfiora il terzo gol con Giugliano che calcia solissima con il pallone che viene salvato dalla riga di porta. 83? Bergamaschi, autrice della prima rete dell’Italia, lascia il campo per Boattin. 81? GOOOOOOOOOOL!!! CARUSOOOOOOOOOOOO!  Tiro di prima intenzione della nostra centrocampista dopo l’ottimo cross id Bonansea liberissima sulla fascia destra!! 80? Sono moltissimi gli spazi lasciati dalla Serbia che in attacco è inefficace. Tuttavia, le azzurre non riescono ad approfittarne per chiudere la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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