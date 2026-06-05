LIVE Italia-Serbia 2-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | Caruso chiude il match e tiene viva la speranza azzurra
L’Italia ha battuto la Serbia 2-0 nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. Al 87° minuto, Caruso ha segnato il secondo gol, chiudendo la partita. L’Italia si trova in vantaggio e mantiene vive le speranze di qualificazione. Nell’ultimo minuto, le azzurre hanno messo pressione nell’area avversaria, creando confusione tra le difese avversarie. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, confermando la vittoria della squadra italiana.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87? Adesso è panico totale nell’area di rigore delle nostre avversarie, con le azzurre che continuano a spingere. 86? Stupar esce per Mijatovic. 85? L’Italia sfiora il terzo gol con Giugliano che calcia solissima con il pallone che viene salvato dalla riga di porta. 83? Bergamaschi, autrice della prima rete dell’Italia, lascia il campo per Boattin. 81? GOOOOOOOOOOL!!! CARUSOOOOOOOOOOOO! Tiro di prima intenzione della nostra centrocampista dopo l’ottimo cross id Bonansea liberissima sulla fascia destra!! 80? Sono moltissimi gli spazi lasciati dalla Serbia che in attacco è inefficace. Tuttavia, le azzurre non riescono ad approfittarne per chiudere la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
ITALIA vs SERBIA - Qualificazioni Mondiale FEMMINILE - DIRETTA LIVE - Cronaca campo 2d/3d ore 18;15
Notizie e thread social correlati
LIVE Serbia-Italia 0-4, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: gol balistico di Caruso, poker delle azzurre!Nella partita valida per le qualificazioni mondiali di calcio femminile, le italiane hanno ottenuto una vittoria per 4 a 0 contro la Serbia.
Leggi anche: LIVE Italia-Serbia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match, Girelli guida l’attacco
Temi più discussi: Calcio: Mondiali femminili - S2027 - Qualificazioni: Italia - Serbia - in diretta su Rai 2 05/06/2026 alle 18:05; Italia-Serbia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming; Qualificazioni mondiali, Azzurre proiettate verso la fondamentale sfida con la Serbia. Soncin: Pisa ci darà la giusta carica; Italia-Serbia, ci siamo!.
Fipav CUP Women Elite, Italia-Serbia alle 21 LIVE su Sky Sport Arena #SkySport #Volley #ItaliaSerbia #SkyVolley x.com
Ci servirà l’entusiasmo del pubblico. È una gara troppo importante per il nostro percorso Sofia Cantore a due giorni da Italia-Serbia ? https://tinyurl.com/4jj9k2np #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi facebook
LIVE Italia-Serbia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: termina a reti bianche il primo tempoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l'Italia e la ... oasport.it
Italia-Serbia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streamingCon intensità, con ferocia, con la voglia di lasciare l segno. Oggi, venerdì 5 giugno, alle 18:15 si gioca Italia-Serbia, penultima giornata delle ... oasport.it
Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin (LIVE) | Finlandia | Gran Finale | Eurovision 2026 reddit